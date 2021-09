Top&Flop – Udinese-Napoli: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Un Napoli travolgente batte l’Udinese per 0-4 e si porta a quota dodici punti in classifica.

Udinese-Napoli termina con il punteggio di 0-4 e ritorna la rubrica Top&Flop targata Forzazzurri. Andiamo a vedere chi è stato il migliore ed il peggiore giocatore azzurro della gara, ma non senza prima riassumere brevemente la partita.

Primo tempo

Il match si apre con l’Udinese che inizia un forte pressing nei confronti del Napoli: i giocatori azzurri vengono infatti messi in difficoltà. Pussetto guadagna un calcio d’angolo e subito dopo tenta una rovesciata che però finisce sul fondo. Poco dopo David Ospina commette un clamoroso errore regalando un pallone a Deulofeu. Il portiere azzurro riesce però anche a correre ai ripari vincendo il contrasto con l’attaccante. Nonostante l’inizio un po’ difficoltoso il Napoli passa in vantaggio al minuto 24 con Victor Osimhen. L’azione parte da Mario Rui che fa un lancio lungo per Insigne; il Capitano supera il portiere con un pallonetto e per l’attaccante nigeriano è facile andare in rete. Al minuto 30 ci prova invece Fabian Ruiz ma il pallone termina sul palo. Nonostante ciò gli azzurri non hanno intenzione di smettere di provarci ed al minuto 35 arriva il raddoppio. Il tutto avviene grazie ad uno schema azzurro a regola d’arte: Silvestri non può nulla contro Amir Rrahmani. All’intervallo il punteggio è di 0-2.

Secondo tempo

L’inizio della ripresa si presenta molto simile dell’inizio della gara. È sempre l’Udinese a partire forte ma è ancora una volta il Napoli ad andare in rete. Questa volta è il difensore Kalidou Koulibaly a segnare, su assist di Fabin Ruiz. Ormai gli azzurri sono inarrestabili ed anche il difensore Mario Rui sembra volerci provare: al minuto 77 tenta un tiro che però trova la parata del portiere Silvestri. Tuttavia nei minuti finali Hirving Lozano non fallisce: dopo uno scambio proprio con Mario Rui fa partire un tiro a giro che termina in rete. La sfida si conclude con una parata di David Ospina su Pussetto: anche il portiere colombiano dunque dà il suo contributo. Dopo quattro giornate il Napoli è ancora imbattuto. Risultato finale: 0-4.

Top: Kalidou Koulibaly

Quello di questa sera è stato un Napoli super, capace di lasciare un segno profondo. Tutti gli azzurri hanno fatto una buona gara, ma il titolo di Top del match se lo aggiudica ancora una volta Kalidou Koulibaly. Leader in difesa e fondamentale anche in attacco, i giocatori avversari non sono riusciti a concludere nulla nel momento in cui se lo sono trovati per la strada. Ormai la difesa è nelle sue mani.

Flop: Nessuno

Proprio perché gli azzurri hanno dimostrato di essere una vera squadra, questa volta non c’è un giocatore a cui dare il titolo di Flop. Tutti hanno fatto la loro parte, non hanno dato alcuna possibilità all’avversario ed hanno messo in scena schermi efficaci. È stato davvero un grande Napoli.

Maria Marinelli

