Corriere dello Sport – Fabian, rinnovo in bilico: Spalletti potrebbe decidere di tenerlo ai margini.

Fabian Ruiz è un tassello importante per la squadra di Spalletti, ma la situazione è meno semplice del previsto. A quanto pare, Fabian non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto con il Napoli e proprio nella giornata di ieri ci sarebbe stato un faccia a faccia tra lui e il tecnico:

“Reduce dal rifiuto opposto all’offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 formulata dal club prima della fine del campionato e in questa fase neanche al centro di chissà quali trattative.

Il Napoli, nel caso in cui la trattativa per prolungare non si sbloccherà o il suo entourage non porterà offerte ritenute congrue, potrebbe anche decidere di tenerlo ai margini. E Spalletti? Beh, si vedrà cosa penserà o meglio cosa penserebbe eventualmente in merito, ma tanto per cominciare ieri ha parlato a lungo con il giocatore. Faccia a faccia”.

