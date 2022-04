Traore, Napoli interessato ma Giuntoli frena gli entusiasmi

Al Napoli interessa davvero Hamed Junior Traoré? E’ questa una delle domande poste a Cristiano Giuntoli nell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito la risposta del direttore sportivo: “E’ un calciatore molto bravo, sta facendo un gran finale di stagione e credo che piaccia a tutte le squadre di livello. Noi per ora pensiamo ai nostri, alle sei finali che mancano, poi avremo modo e tempo per parlare di tante situazioni. Dobbiamo stare molto attenti al bilancio, dopo due anni di Covid-19. E’ importante perché ti dà serenità per il futuro e la leggerezza che serve per stupire. Sono convinto che il Napoli com’è forte quest’anno lo sarà anche nei prossimi anni”.