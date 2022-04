Caso plusvalenze, la Juve si difende con un’intervista

Inchiesta plusvalenze, la Juve contro la Procura: un’intervista smonta valutazioni Transfermarkt

Un’intervista per smontare le accuse della Procura FIGC in merito al caso plusvalenze. È questa, riporta Gazzetta.it, una delle mosse della difesa della Juventus nell’udienza di oggi. I legali del club bianconero hanno infatti presentato, tra gli altri documenti, delle dichiarazioni che mettono in discussione le stime di Transfermarkt, noto sito tedesco specializzato in materia. Non un aspetto secondario: le valutazioni di mercato lì presenti sono infatti una delle principali argomentazioni del pool guidato da Chiné per sostenere che le plusvalenze bianconere fossero gonfiate.

“Il fondatore del sito Matthias Seidel sarà sorpreso per questa vicenda”. Parola dei legali bianconeri, che hanno presentato un’intervista di Martin Freudl, l’uomo che sul portale si occupa di tutta la Bundesliga, al portale olandese Follow the Money: “Passo una parte del mio tempo libero a casa sul mio computer e poi l’industria del calcio prende sul serio queste mie valutazioni — ha detto Freudl — è irreale, io sono un assistente sociale, faccio queste cose per Transfermarkt per divertimento, mentre l’industria del calcio muove milioni. Il contrasto è folle”.