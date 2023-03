Sky – Theo Hernandez out, non sarà a disposizione di Pioli con l’Udinese.

La notizia arriva in diretta televisiva, Theo Hernandez non sarà disponibile per la sfida di stasera con l’Udinese a causa di un attacco influenzale. Lo staff medico ha consigliato al giocatore di riposarsi e lasciar perdere qualunque tentativo di recupero in questa giornata. Al suo posto dovrebbe partire dal primo minuto Fodè Ballo-Touré.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli in vantaggio, ma Milan con Theo e Leao può rompere gli equilibri

Napoli, Inter e Milan richiesta alla Lega: proposto anticipo del turno pre-pasquale

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

PODCAST La parola della settimana: rivoluzione (di Massimo Sebastiani)