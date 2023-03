PSG pronto ad offrire anche 180mln al Napoli per l’attaccante azzurro

PSG pronto ad offrire anche 180mln di euro al Napoli per l’attaccante georgiano

Calciomercato Napoli – Il PSG sarabbe pronto ad offrire grandi cifre per l’attaccante georgiano del Napoli Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal portale francese 10sport, il PSG avrebbe inserito Khvicha Kvaratskhelia tra i propri obiettivi di mercato. La squadra francese, per accontentare le richieste del Napoli, potrebbe spingersi fino all’incredibile cifra di 180 milioni di euro. Una cessione che permetterebbe al club azzurro di realizzare una delle plusvalenze più clamorose della storia del calcio, visto che Kvaratskhelia è arrivato a Napoli appena un anno fa per circa 10 milioni di euro. Sul georgiano, che ha già realizzato 13 gol e 15 assist in stagione, c’è anche l’interesse di altri grandi club europei.

