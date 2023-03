Derby italiano diventa realtà: la gara che apre le porte alla finale

L’edizione del quotidiano si è soffermato sul sorteggio di Champions League, che vedrà sfidarsi ai quarti Milan e Napoli.

“Ci sono sorteggi che ti aprono le porte fino alla finale, o quasi. Le porte si spalancano ancor più se alcuni favoriti si perdono per strada. E allora, guardando al sorteggio andato in scena ieri a Nyon, la sequenza delle estrazioni ha sorriso tantissimo alle italiane: tutte nella parte alta e alle prese con un avversario sì importante ma che non rappresenta certo l’eccellenza continentale, tutta raccolta nella parte bassa. Basta dare una occhiata al ranking Uefa: da una parte Milan-Napoli (36°-20°) e Benfica-Inter (18°-12°), dall’altra Chelsea-Real Madrid (3°-5°) e Manchester City-Bayern (1°-1°).