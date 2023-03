La Gazzetta dello Sport – Anticipate tre gare di Serie A: Napoli, Inter e Milan giocheranno il 7 aprile.

Il quotidiano conferma la decisione dei tre club di Serie A. Dopo aver fatto richiesta alla Lega, Napoli, Inter e Milan scenderanno in campo con una giornata d’anticipo. Dunque, venerdì 7 aprile disputeranno la 29esima giornata di campionato. Il nuovo calendario pre-pasquale sarà reso noto martedì, con annessi anticipi e posticipi dei turni. La decisione è stata presa in vista dell’evento eccezionale di Champions League, dove due italiane dovranno sfidarsi tra di loro (Milan e Napoli). L’ipotesi sulla quale le parti stanno lavorando è quella di far disputare Salernitana-Inter alle ore 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21.

