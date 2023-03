CL, turno col Milan ha fatto scappare qualche sorriso a Castel Volturno

Secondo le testimonianze del quotidiano, in seguito ai sorteggi dei quarti di finale di Champions League, che ha spedito il Napoli lontano dalle big europee a Castel Volturno è scappato qualche sorriso. Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco sono dalla parte opposta e a sfidare gli azzurri sarà proprio il Milan.

“Un sogno che qualche mese fa sembrava impensabile è diventato un pensiero anche a Castel Volturno, tra il campo e la sala mensa. In casa Napoli qualche sorriso è scappato soprattutto per aver evitato le squadre più forti d’Europa ma il campo ha leggi imprevedibili. Prima c’è il Torino, Spalletti non vuole cali d’attenzione neanche in un venerdì di passione da incastrare nella stagione dei sogni”.

