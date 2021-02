Lobotka in panchina, per Gattuso è flop, dopo il Granada non convince

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dichiara quanto deciso da Gattuso per il match di Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini.

Per Gattuso, Lobotka si è rivelato un vero flop, difatti nel match di Bergamo occuperà un bel posto in panchina. Il polacco da quando risiede a Napoli non è mai riuscito a dare il meglio di sé; i dubbi sul suo acquisto vengono a galla uno ad uno.

“Domani Lobotka dovrebbe slittare nel il match contro l’Atalanta, con i suoi 24 milioni di dubbi riconvertiti in Spagna. A dare, ritmo e speranza ci sarà Bakayoko”.

