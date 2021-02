Napoli, contro l’Atalanta scelte obbligate per Gattuso

Napoli, scelte obbligate per Gattuso contro l’Atalanta

Per la sfida contro l’Atalanta Gattuso ha già scelto la formazione, con tanti infortunati il tecnico azzurro è costretto a delle scelte obbligate su chi schierare in campo. In porta ci sarà Meret, con la difesa che sarà completata da Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani e Mario Rui. A centrocampo torna Bakayoko titolare, con Fabian e Zielinski. In attacco sicuri del posto Insigne e Osimhen, con le condizioni di Politano che saranno valutate nelle prossime ore. Al posto dell’ex Inter, potrebbe essere schierato Elmas.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Insigne, Osimhen, Politano.

