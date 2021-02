Fabian Ruiz verso la cessione in estate, trattative per il rinnovo ferme

Fabian Ruiz verso la cessione nella prossima finestra di mercato

Fabian Ruiz potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di mercato, in quanto le trattative per il rinnovo di contratto sono ormai ferme da qualche mese. A riportare la notizia è Niccolò Ceccarini, che attraverso un editoriale su Tuttomercatoweb dice:

“Fabian Ruiz ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma al momento non ci sono segnali per un rinnovo e quindi di fronte ad un’offerta importante il club azzurro è intenzionato a fare le sue valutazioni. Già la scorsa estate si era fatto vivo l’Atletico Madrid e questa è una possibilità che tra qualche mese potrebbe tornare fortemente concreta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, contro l’Atalanta scelte obbligate per Gattuso

Napoli, vicino il rientro di Mertens. Con il Granada potrebbe addirittura giocare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: Mosca registra un terzo vaccino, il CoviVac