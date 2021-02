Serie A, Di Francesco verso l’esonero. Sono ore calde a Cagliari

Serie A, il Cagliari riflette sul possibile esonero di Eusebio Di Francesco

Come riportato da Tuttomercatoweb a Cagliari sono ore caldissime, il presidente Giulini sta valutando un possibile esonero di Eusebio Di Francesco. Il tecnico ex Roma ha raccolto un solo punto nelle ultime partite, con la squadra sarda che al momento occupa il terzultimo posto in classifica e dista 5 punti dalla zona salvezza. Oggi è previsto un summit dove si deciderà sull’esonero, i nomi in lizza per la sostituzione sono quelli di Montella, Semplici e un clamoroso ritorno di Walter Zenga.

