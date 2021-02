Napoli, vicino il rientro di Mertens. Con il Granada potrebbe addirittura giocare

Napoli, sempre più vicino il rientro di Dries Mertens

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Dries Mertens è vicino al rientro. L’attaccante azzurro tornerà a Napoli nei prossimi giorni, tra lunedì e martedì, dopo aver terminato il ciclo di cure in Belgio. Si ipotizza che addirittura possa essere a disposizione contro il Granada per il ritorno di Europa League, visto che le sue condizioni fisiche gli permetteranno anche di svolgere gli allenamenti in gruppo. Questa potrebbe essere una bella notizia per Gattuso, che finalmente potrebbe riavere il suo attaccante di nuovo a disposizione.

