Cesarano: “Napoli squadra senza idee, a Bergamo farei una gara azzorta”

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, dove ha commentato il momento che vive il Napoli dopo la brutta prestazione in Europa League contro il Granada. Ecco quanto dichiarato:

“Troverei una similitudine diversa perché bisogna lasciare stare l’ospedale muro a muro e pensare al Santuario della Madonna di Pompei per questa squadra che non riesce assolutamente a ritrovarsi, però a parte gli scherzi il momento è molto particolare e delicato perché la squadra non risponde ai comandi o perlomeno è svuotata di idee e ha perso la fiducia. E’ come se fossero degli automi, cioè proprio non giocano da squadra e quindi credo che sia un problema. Bisogna ritrovarsi un po’ a livello mentale e trovare una strada da seguire rimanendo compatti in campo. L’allarme era stato lanciato dalla squadra e dal tecnico già dopo Verona dove la squadra ha fatto capire di non riuscire a produrre quello che si fa durante la settimana. Il Napoli ha delle attenuanti tra Covid e infortuni ma tutte queste assenze non giustificano queste prestazioni. A Bergamo farei una gara accorta, senza scoprirmi troppo perchè poi paghi il ritmo e la rapidità dell’Atalanta”.

