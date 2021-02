Osimhen: “Amo Napoli, il club e la squadra. Nessuno mi fa da portavoce”

Osimhen, lo sfogo sui social

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, l’attante del Napoli Victor Osimhen ha voluto fare chiarezza su alcune cose successe nei giorni scorsi dopo lo sfogo del fratello. Ecco quanto pubblicato:

“Desidero chiarire che chiedere un’opinione sul calcio a un mio parente non è la stessa cosa che chiederla a me direttamente. Amo Napoli, il club, il mio allenatore e la mia squadra. Specialmente i miei compagni di squadra e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia opinione ufficiale e vi chiedo di rispettarla. Nessuno è il mio portavoce o qualcosa del genere.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marani: “Il Napoli non ha un leader, da Osimhen mi aspetto di più”

De Giovanni: “Basta alibi, Schiattarella meglio di Lobotka”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Libano: esplosione porto, familiari vittime protestano