Marani: “Il Napoli non ha un leader, da Osimhen mi aspetto di più”

Marani sul momento non positivo del Napoli

Il vice direttore di Sky Sport Matteo Marani, ha commentato la sconfitta subita dal Napoli ad opera del Granada ai microfoni dell’emittente satellitare. Ecco quanto dichiarato:

“Napoli deludente. La cosa che continuo a non vedere nel Napoli sono i leader. A questa squadra mancano i leader, mancano gli uomini che si assumano i rischi e le responsabilità del ruolo da trascinatore quando le cose non vanno bene. Osimhen? Non so se possiamo usare la parola caso perché le giustificazioni ci sono, ma da lui ci si aspetta molto di più”.

