De Giovanni: “Basta alibi, Schiattarella meglio di Lobotka”

Maurizio De Giovanni dopo la sconfitta contro il Granada

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta ai microfoni di Punto Nuovo Show, dove ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Granada in Europa League. Ecco quanto dichiarato:

“Io faccio il tifoso, non sono un tecnico o un giornalista. Non sono tenuto al dovere dell’obiettività come dovrebbe fare un giornalista. Da tifoso, alla fine della catena alimentare, e posso dire che stiamo vedendo il peggior Napoli negli ultimi decenni. Non capisco perché non si debba criticare. Vediamo reparti distanti, che possono esser messi in difficoltà . Schiattarella è molto meglio di Lobotka, lo sovrasta: un Fabian Ruiz o uno Zielisnki non hanno mai una linea di passaggio. Se manca un’idea per il futuro, se l’allenatore del Napoli 2021-22, allora sarebbe deleterio mandar via Gattuso. Se, invece, c’è un’idea tecnica attuabile fin da ora, allora sarebbe giusto pensare di sostituire Gattuso. Ieri è scesa in campo una squadra da 250 milioni di valore. Dove erano?”

