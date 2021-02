Il condirettore del CdS Alessandro Barbano: “Gattuso va sostituito!”

Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per parlare di Napoli e di Gattuso

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo per parlare del momento assai difficile del Napoli e, soprattutto, del suo allenatore Gattuso. Queste le parole, molto dure, del giornalista nei confronti del tecnico calabrese:

“Lobotka è riuscito a superare Diawara per quanto concerne i passaggi all’indietro. Quanti tiri in porta ha fatto il Napoli? Si prendono in giro i tifosi così, bisogna sostituire l’allenatore. Di Lorenzo è l’ombra di quello conosciuto, Zielinski ha fallito un gol incredibile. Serve una scossa, il modello tattico non funziona. Osimhen è un giocatore in difficoltà ed immaturo: ma quante palle ha ricevuto rasoterra in profondità? Nessuna. Di che stiamo parlando? Questa squadra non è più in condizione di andare con questa guida tecnica. Gattuso in una prima parte della sua gestione aveva restituito al Napoli una certa fiducia, infilando l’avversario in contropiede. Il mister non è in grado di assicurare il suo gioco. A centrocampo abulica, con errori difensivi importanti. E’ impensabile che Gattuso possa condurre alla fine del campionato, sarebbe ridicolo pensare che questa squadra possa andare in Champions giocando così”.

