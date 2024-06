Corriere dello Sport – Kvara non si tocca: ADL, Conte e Manna lo blindano

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul ruolo di Khvicha Kvaratskhelia, all’interno del progetto Napoli. Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte e Giovanni Manna, concordano: Kvara non si tocca. Lui è il primo punto che ha messo d’accordo tutti, il georgiano è incedibile e il pressing de Psg non sarà un ostacolo.

Il tecnico ha le idee chiare su Khvicha, lui è una delle pietre miliari della storia che scriveranno insieme e il presidente appoggia l’idea. L’unico nodo da sciogliere è l’adeguamento dell’ingaggio, inserendo anche una clausola rescissoria come è stato fatto per Osimhen. A oggi c’è totale fiducia che la questione rinnovo possa chiudersi in breve tempo.

