Mercato Napoli, nel mirino Mario Hermoso: via libera di ADL per la trattativa

Mercato Napoli, nel mirino Mario Hermoso,le ultime

Mercato Napoli – Nel mirino del club azzurro il difensore Mario Hermoso, è quanto annunciato dall’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato a Rai News 24. Di seguito le dichiarazioni del giornalista:

Mercato Napoli, difensori nel mirino

Due giorni di meeting per costruire e definire il nuovo Napoli di Antonio Conte, priorità al difensore centrale. Buongiorno del Torino costa tanto e Urbano Cairo per ora non accetta contropartite come Leo Ostigard e Giovanni Simeone. Il DS Giovanni Manna e Antonio Conte hanno un piano alternativo che non porta a Merih Demiral, Arthur Theate o Nehuen Perez.

Ieri e stamattina i due, infatti, si sono soffermati sul profilo di Mario Hermoso, che è in regime di svincolo dopo l’addio all’Atletico Madrid: costa meno di Buongiorno ma vanta esperienza internazionale, e sa giocare anche da esterno mancino difensivo. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera, si può dare inizio alla trattativa con l’entourage. Se non chiederà la luna sulle commissioni, l’affare potrà andare in porto.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Antonio Conte neo tecnico del Napoli, saluta i tifosi azzurri

Crisi Di Lorenzo-Napoli: dietro c’è la Juventus, intesa Giuntoli entourage capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”