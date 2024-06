Corriere dello Sport – Conte ha chiamato Buongiorno: lo vuole al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul gesto di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, ha già provveduto nel far arrivare veline di stima ad Alessandro Buongiorno, decidendo di mettersi per primo in gioco. Il difensore della Nazionale e del Torino, è un pezzo pregiato per il presidente granata, dal quale vuole ricavare il massimo con una vendita monstre. De Laurentiis ha già offerto 35 milioni più 5 di bonus, un’enormità, e Manna ha già avuto dei contatti con il suo entourage.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

