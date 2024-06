Corriere dello Sport – Osimhen, nessun’offerta da capogiro: ADL è in attesa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è pronto a lasciare il Napoli, ma al momento, sembrerebbero non essere arrivate offerte adeguate per lasciarlo partire. Nessuna cifra da capogiro che possa far perdere la testa a De Laurentiis, uno dei primi ad attendere che qualche club si faccia avanti. Il nigeriano ha una clausola da 130 milioni nel contratto e il patron ha continuamente ribadito, che qualora dovesse partire, sarebbe solo per quello. Niente sconti, vuole che l’accordo venga rispettato. Nel caso in cui dovesse trovare una nuova squadra, il primo nome per sostituirlo è Romelu Lukaku del Chelsea.

