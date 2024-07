Napoli, Mario Rui verso la cessione, ma ad oggi nessuna offerta

Mario Rui potrebbe lasciare presto il Napoli, ma ad oggi il Napoli non avrebbe ricevuto ancora alcuna offerta.

Mario Rui ed il Napoli: un cammino che potrebbe interrompersi prima dell’inizio della prossima stagione. Si è parlato di recente di un suo ritorno in Portogallo, ma ad oggi non ci sarebbe nessuna offerta concreta.

Ne parla Il Corriere del Mezzogiorno:

“Da piazzare diversi esuberi e partenti, tra cui il terzino sinistro portoghese Mario Rui, che non rientrerebbe nei piani di Conte. Il giocatore attende una soluzione per tornare in Portogallo: al momento però la situazione sembra abbastanza bloccata, sul 33enne pare non siano arrivate grandi offerte. Il problema del trasferimento di Mario Rui potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio che attualmente lo lega al Napoli: circa 2 milioni d’euro all’anno, cifre che in Portogallo riducono i possibili offerenti a poche squadre e che per ora non si sarebbero fatte vive. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

