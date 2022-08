Tuttosport – Osimhen scettico sullo United: vorrebbe rimanere al Napoli.

Victor Osimhen è la chiave per sbloccare la trattativa che porti Cristiano Ronaldo al Napoli. Tuttavia, Victor non è convinto dello scambio, poiché crede fortemente nel progetto azzurro.

“Tutte le parti sono a conoscenza di questa operazione monstre, è stato messo al corrente anche Roberto Calenda, agente di Osimhen: gli è stato spiegato il progetto tecnico che dovrebbe portare Victor ad accettare il passaggio ai Red Devils.

C’è molto scetticismo nel bomber nigeriano, convinto che quest’anno a Napoli potrebbe togliersi parecchie soddisfazioni oltre a quella di giocare finalmente la Champions. Ma quando c’è in ballo una trattativa da 100 milioni (pagabili in tre esercizi) che il Manchester darebbe al Napoli per il cartellino di Osimhen, oltre ai 10 milioni annui di sterline come ingaggio, ogni perplessità viene spazzata via. Ronaldo (37 anni suonati) arriverebbe con la formula del prestito secco per poi decidere cosa fare a fine stagione, quando scadrà il suo accordo con il Manchester, anche se lo United vanta l’opzione per un altro anno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Nedved conferma Milik alla Juve: “Completa il nostro attacco”

Sorteggi Champions Napoli, i tifosi sul web: “Poteva andare molto peggio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ruberti: polizze; verifica su aziende sanitarie del Lazio