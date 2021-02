Atalanta-Napoli, Koulibaly sarà titolare. Gattuso recupera altri due azzurri

Atalanta-Napoli, Koulibaly dal primo minuto

Il Napoli affronterà l’Atalanta domenica alle ore 18:00 al Gewiss Stadium, una partita molto delicata per gli azzurri di Gattuso che ha recuperato Koulibaly e con ogni probabilità lo schiererà tra i titolari. Come riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico azzurro potrebbe recuperare altri due elementi, oltre il senegalese:

“Koulibaly (come Ghoulam) ha vissuto le due settimane di quarantena da asintomatico, allenandosi regolarmente a casa. Dunque non ha perso condizione fisica, anzi lo stop forzato gli ha consentito di recuperare quelle energie che in questa fase sono mancate ad alcuni dei suoi compagni, in campo ogni tre giorni. Oggi test anche per il centrocampista tedesco Demme (quasi a posto il problema al quadricipite della coscia sinistra) e il mancino Politano (che convive con una contusione al costato): c’è ottimismo perché anche loro possano far parte del gruppo in partenza per Bergamo.”

