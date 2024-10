Trevisani: “McTominay? Allo United non funziona niente! Una società che non ne indovina una”

Cronache di Spogliatoio – Trevisani: “McTominay? Allo United non funziona niente! Una società che fa solo putt*****”

Il giornalista e telecronista di Mediaset, Riccardo Trevisani, ha commentato la cessione di Scott McTominay, da parte del Machester United: “Perché lo United ha venduto McTominay? E’ una squada in cui non funziona niente, una società che fa solo putt****, non ne indovina una.

Hanno ammazzato qualsiasi giocatore, Hojlund, De Ligt, Antony, Rashford, ora Zirkzee, persino Casemiro, è una barzelletta, non c’è una squadra paragonabile, andrebbero arrestati. Il Psg a confronto sono scienziati! Hanno buttato via dirigenti, allenatori e giocatori gli ultimi anni. Non hanno idea di cosa stanno facendo! Poi non hanno grinta, uno ne avevano che portava la croce, aveva grinta, faceva gol, McTominay, e l’hanno cacciato!”.

