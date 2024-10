Televomero – Collovati: “Il Napoli è da Scudetto! Non bisogna aver paura di dirlo. Antagonista? L’Inter”

Durante la trasmissione “Il Bello del Calcio”, è intervenuto l’ex campione del mondo, Fulvio Collovati:

“È chiaro che non si possono dare dei giudizi definitivi dopo sei partite, ma Conte è un fuoriclasse della panchina e con lui si lotta per lo Scudetto oppure lo si vince. Io dissi 6 mesi fa che se fosse diventato allenatore del Napoli, gli azzurri avrebbero potuto competere per il titolo. La squadra può permettersi il lusso di tenere McTominay, Gilmour e Neres in panchina in certi momenti. Cosa si vuole di più?

Questo è un Napoli da Scudetto, non bisogna aver paura di dirlo. La squadra è ancora un work in progress perché McTominay, che diventerà un elemento determinante, e Lukaku non sono ancora nella migliore condizione. Se questa è una squadra in costruzione ed è prima in classifica, figuriamoci cosa potrà fare in futuro. I tifosi hanno il diritto di sognare, non capisco perché il tricolore debba essere un tabù.

Buongiorno? Mi rivedo molto in lui come difensore.

Antagonista del Napoli per lo Scudetto? L’Inter è la squadra più attrezzata, ma per quanto riguarda la rosa del Napoli vanno fatti i complimenti anche al presidente Aurelio De Laurentiis. Conte è vero che sa farsi comprare i calciatori, ma la squadra azzurra è altamente competitiva considerando il numero di competizioni.

Calendario delle prossime gare? Già la partita con il Como non è da prendere sottogamba, visto che i lariani hanno recentemente vinto in casa dell’Atalanta. La formazione di Fabregas gioca molto in avanti, ha segnato 6 gol ma ne ha anche subiti 4. Parliamoci chiaro però, le gare con Como, Empoli e Lecce sulla carta sono da vincere. La partita di Milano, poi, ci dirà chiaramente se il Napoli è da Scudetto oppure no, Se si vuole lottare per il campionato le partite con Como, Empoli e Lecce vanno portate a casa, chi ha giocato a calcio lo sa bene”.

