Caso razzismo – Proposta l’espulsione dei tifosi razzisti da tutti gli stadi

Caso razzismo – La Lega Serie A propone l’espulsione dei tifosi razzisti da tutti gli impianti.

L’edizione de Il Mattino, ritorna sul caso razzismo, in quanto il calcio italiano non è disposto a lasciar cadere la vicenda nel dimenticatoio. Paolo Dal Pino, presidente della Serie A, e Luigi De Siervo, amministratore delegato, hanno deciso di tenere il pugno duro e attuare una rigorosissima linea dopo il terzo caso di razzismo avvenuto nelle prime giornate di campionato.

Durante l’assemblea, che sarà svolta quest’oggi, sarà proposto di allargare l’espulsione dei tifosi razzisti, non solo da uno stadio, bensì da tutti gli impianti della Serie A, proprio come accadde in Premier League.