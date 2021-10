Inter – Scelto Onana come erede di Handanovic, ma occhio al Napoli

L’Inter ha scelto l’edere di Handanovic: si tratta di Andre Onana, ma non è da escludere un inserimento di Napoli e Barcellona.

L’edizione di Tuttosport prende in considerazione la situazione dell’Inter di Simone Inzaghi. A quanto pare, la squadra di Milano avrebbe già scelto l’erede di Handanovic, si tratterebbe di Andre Onana, portiere camerunense che non rinnoverà con l’Ajax nel 2022, e dunque, libero di firmare a zero con i nerazzurri a partire da febbraio.

Tuttavia l’affare sembrerebbe non essere del tutto chiuso, in quanto dalla Spagna sono arrivate alcune indiscrezioni in merito alle volontà del giocatore, al quale non dispiacerebbe ritornare al Barcellona, dove ha mosso i primi passi da portiere.

In più, come se non bastasse, sottolinea il quotidiano, non è escluso un inserimento del Napoli nella trattativa a Gennaio, per provare ad anticipare le mosse nerazzurre , ma questo comporterebbe il versamento di un indennizzo all’Ajax.

