Calciomercato Napoli, Milik non si muove per meno di 50 milioni: la Juve osserva

Il motivo per cui Arek Milik continua a rifiutare il rinnovo del contratto con il Napoli è, secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, la volontà del polacco di raggiungere Maurizio Sarri alla Juventus.

Il quotidiano spiega come una trattativa vera e propria tra i bianconeri e il Napoli ancora non c’è. “Se alla Continassa sanno benissimo di essere in cima ai pensieri del polacco (su di lui ci sono anche Arsenal e Atletico), negli ambienti azzurri la situazione è altrettanto chiara. Tanto che, informalmente, il Napoli ha fatto capire di essere anche disponibile a cedere il giocatore ai rivali caso di mancato prolungamento del contratto. De Laurentiis, però, per il momento sta ponendo un’unica condizione: cessione soltanto in contanti e per non meno di 40-50 milioni”.

