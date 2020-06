Calciomercato Napoli, Giuntoli lavora ad un grande attaccante: la situazione

«Sarà un piacere incontrarlo e lo sarà ancor di più se dovessimo riuscire nell’impresa di batterlo e conquistare la coppa Italia», dice alla Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Il quotidiano prosegue:

“Per il d.s. si tratterebbe del primo trofeo della sua carriera di dirigente calcistico in attesa di poter completare l’organico per la prossima stagione. C’è tanta roba che bolle in pentola. Il dirigente sta lavorando ad alcune operazioni che dovrebbero garantire a Gattuso un grande attaccante per il prossimo futuro, in previsione della cessione di Milik”.

