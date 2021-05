Fabbri, punito dall’AIA? Dopo Napoli-Cagliari, non risulta tra i designati per il prossimo turno

Fabbri non risulta tra i designati per il prossimo turno

Michael Fabbri, è l’arbitro di Napoli-Cagliari, che ha fatto discutere per la decisione di fischiare il fallo di Osimhen su Godin in occasione della seconda rete annullata agli azzurri. Scelta molto criticata dalla stampa e che potrebbe aver indotto l’AIA a prendere provvedimenti per il fischietto di Ravenna. Si nota che nelle designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, Fabbri non compare, quindi fermato per un turno. Resta da vedere se sarà designato per la trentaseiesima giornata. Paolo Silvio Mazzoleni, VAR di quel Napoli-Cagliari, è stato invece scelto come VAR di Benevento-Cagliari.

