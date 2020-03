Napoli, infortunio per Maksimovic: out 1 mese

Nikola Maksimovic si è fermato una settimana fa, al termine dell’allenamento di rifinitura, ha avvertito una distrazione muscolare e lunedì ne ha avuto certezza con gli esami strumentali. Sui tempi di recupero così si esprime il Corriere dello Sport.

Dovrà procedere lentamente, con la cautela che suggerisce un incidente del genere, e gli toccherà aspettare per un mesetto circa, o giù di lì. Ieri, per il difensore serbo, come da prescrizione medica, soltanto terapia e palestra. Non è stato un anno fortunatissimo per Maksimovic, che era appena rientrato nel Napoli dopo un lungo periodo di assenza. Il suo rientro, datato 9 febbraio, sembrava proiettarlo verso un finale di stagione confortante, quando invece ha avvertito quel dolorino inquietante, che un calciatore riconosce immediatamente. Maksimovic ha bisogno di una ventina di giorni ancora.

