Semplici: ”Play-off-play-out? Meglio di no”

Leonardo Semplici, ex tecnico della Spal, ha parlato a Radio Sportiva raccontando la sua disavventura a Siviglia, il suo futuro e la proposta di effettuare Play-off-play-out in serie A.

Queste le sue parole:

SU COSA E’ SUCCESSO A SIVIGLIA

“E’ stato cancellato il volo dalla Spagna all’Italia, quindi ho ne ho preso uno per la Francia, poi un altro interno e infine sono tornato in auto. E’ stata un po’ lunga ma alla fine ce l’ho fatta”.

SU COSA CI FACEVA IN SPAGNA

“Era un appuntamento legato all’aggiornamento professionale, purtroppo è durato solo qualche giorno ma era giusto rispettare le indicazioni del nostro governo”.

SULLE COMPETIZIONI FERME

“La situazione in Spagna a inizio settimana era normalissima, non c’era la stessa sensazione che c’era in Italia. Era giusto fermarsi, la decisione della Uefa di fermare tutte le competizioni europee è quella più giusta”.

SUI PLAY-OFF/PLAY-OUT IN SERIE A

“In questo momento tutte le ipotesi sono plausibili ma io mi auguro che tra qualche tempo il campionato possa riprendere il proprio cammino senza play-off/play-out. Altrimenti si verrebbero a creare situazioni di classifica non giuste per tutte le squadre“.

SUL SUO FUTURO

“Ho avuto qualche proposta dall’estero ma in questo momento la mia idea è di continuare a mettere in campo i miei valori in Serie A. Mi auguro di poter tornare in pista dalla prossima stagione alla guida di una squadra importante“. Conclude Semplici.