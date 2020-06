Calciomercato Napoli, Koulibaly spinge per la cessione: Manchester City, Liverpool e Newcastle alla finestra

L’edizione odierna del Mattino si sofferma sul calciomercato e sulla situazione di Koulibaly. Il difensore sembra essere al passo di addio. Dal quotidiano si legge. Questo progetto targato Gattuso è stato al centro della chiacchierata che nelle scorse ore Koulibaly ha avuto con il suo agente, Fali Ramadani: il manager è stato a Napoli, lo scorso giovedì, per salutare i suoi assistiti

Ramadani ha spiegato a Koulibaly che ci sono diverse squadre che hanno mostrato interesse: Psg, Liverpool, Manchester United che da tempo lo seguono e che stanno cercando un centrale di livello internazionale. A queste vanno aggiunte altre due formazioni di Premier League: il Manchester City ha manifestato il gradimento di Guardiola per un eventuale arrivo del centrale senegalese ma è in attesa di conoscere il suo destino nelle coppe europee dinanzi la giustizia sportiva per la presunta violazione del fair play. Poi, c’è il Newcastle.

È questo il motivo per il quale Ramadani ha rinviato l’appuntamento con il Napoli: il rapporto con De Laurentiis è consolidato, i due si rivedranno nell’arco di due settimane, quando il quadro sarà più chiaro, anche il valore delle potenziali offerte. Si spingerà per la cessione, chiedendo anche di abbassare la soglia dei 90 milioni che De Laurentiis continua a chiedere per la cessione.

