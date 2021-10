Napoli, report allenamento: la situazione di Ounas e Lobotka

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno ed ha aggiornato tutti sulle condizioni di Stanislav Lobotka ed Adam Ounas.

Dopo due giorni di riposo la SSC Napoli è tornata al Konami Center per riprendere gli allenamenti. Sfortunatamente però non tutta la squadra ha potuto allenarsi in maniera efficace. Adam Ounas e Stanislav Lobotka non sono attualmente in perfette condizioni. I due hanno subito un infortunio che li sta costringendo a prendersi una pausa dal campo. Nella giornata di oggi Lobotka ha svolto un’allenamento personalizzato ed Ounas si è dedicato alle terapie.

Ecco cosa ha pubblicato la SSC Napoli:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il sindaco di Firenze: “Anche io hi chiesto scusa a Koulibaly”

Coronavirus, il bollettino nazionale: 3.235 nuovi positivi e 39 decessi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ignazio Moser aggiorna i fan sul suo stato di salute: “Non sono chiare le cause del mio malessere”