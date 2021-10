Il sindaco di Firenze: “Anche io hi chiesto scusa a Koulibaly”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, è intervenuto sul tema del razzismo che ha coinvolto recentemente Kalidou Koulibaly.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show. Tra i tanti argomenti ha parlato anche del razzismo, le sue parole sono state le seguenti:

“Gli insulti razzisti sono frutto di ignoranza, violenza e cattiveria. Non sono semplici errore da ragazzini, ma errori gravi. Quando sensibilizziamo il tema del razzismo con campagne non possiamo girarci dall’altra parte. Non è successo solo a Firenze, la stessa Fiorentina ne è stata vittima a Bergamo. Ho chiesto scusa a Koulibaly perché la città non è razzista. Singolo e comunità sono due concetti diversi. Dobbiamo prendere dei seri provvedimenti in merito, queste persone non possono tornare allo stadio. Mi piacerebbe inoltre portare Koulibaly e Callejon nelle scuole di Firenze e Napoli per parlare del tema e farlo conoscere.”

