Costa, Min. Salute: “Dopo la sosta apertura degli stadi al 75%”

Il sottosegretario Costa annuncia l’aumento della capienza

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Andrea Costa, Sottosegretario al Ministero della Salute. Nel corso del suo intervento, ha annunciato l’aumento della capienza negli stadi italiani al 75 %. Ecco quanto dichiarato:

“Il nostro Paese ha scelto di fare un percorso a tappe con la consapevolezza di non volere avere battute d’arresto. Io confido che se il quadro continuerà ad essere positivo, da qui a qualche settimana si arriverà al 100% di capienza negli stadi in Italia. Per la durata del Green Pass abbiamo previsto una validità di dodici mesi Non dobbiamo confondere la validità con l’utilizzo del certificato perché l’utilizzo vale fino a fine anno e poi ci saranno nuove valutazioni. Il Decreto per il 75% verrà approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Dopo la sosta ci sarà spazio per più tifosi allo stadio. Negli altri sport c’è la capienza ridotta perché c’è differenza tra spazi aperti e chiusi ma anche qui i numeri saranno al rialzo. Dobbiamo affrontare le prossime settimane con prudenza e responsabilità ma non paura dando segnali di fiducia. Nel momento in cui diciamo che il vaccino è la via d’uscita dobbiamo dare delle risposte di forza.”

