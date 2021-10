Fedele: “Insigne non è un rigorista, il Napoli attacca all’italiana”

Enrico Fedele sul momento del Napoli

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha commentato l’attuale momento di forma del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Su Spalletti c’è stato uno scetticismo iniziale di molti. Una cosa è importante e l’ho fatta mia e la ripeto: questo è un Napoli cucito per Osimhen. Non esiste Insigne o altri, in assoluto è il Napoli di Osimhen. Ora il Napoli attacca all’italiana, con 2 passaggi. Basta vedere gli assist di Fabian Ruiz o Insigne. Si gioca in funzione di un giocatore che terrorizza le difese alte. Se Osimhen non viene marcato con un giocatore davanti e uno dietro, chi ci gioca a uomo perde la partita e io lo manderei via. Rigore sbagliato da Insigne? Gran parata d’istinto ma il rigore era centrale. Anche Jorginho ne ha sbagliato lui ma è un rigorista, Insigne non è un rigorista nato. I rigori si possono sbagliare ma quando ne sbagli tanti vuol dire che sei bravo a tirarli ma non che tu sia rigorista. Noi perdemmo una qualificazione Champions per via di Higuain, che non era un rigorista.”

