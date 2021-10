Bruno Pizzul: “Razzismo problema serio, è accaduto anche a Udine con i napoletani”

Bruno Pizzul sul tema razzismo

L’ex telecronista televisivo Bruno Pizzul è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato del prossimo impegno della nazionale e del problema razzismo. Ecco quanto dichiarato:

“La Nations League lascia perplessi sul suo scopo, soprattutto se il calendario delle squadre di club è già affollatissimo. Mancini ha guadagnato tante simpatie per la vittoria dell’Europeo, ma francamente, questa ulteriore sospensione del campionato e l’ampliamento dei calendari non mi sembra opportuno. Razzismo negli stadi? Dovremmo vergognarci un po’ tutti, ciò che è successo a Firenze con gli insulti razziali rivolti a Koulibaly. La reazione del calciatore è stata più che comprensibile. Anche ad Udine è accaduto e i tifosi se la sono presa coi napoletani e non coi calciatori.”

