Zoro: “Razzismo? Deve intervenire il Governo, bisogna trovare una soluzione”

Zoro sull’episodio che ha coinvolto Koulibaly

Marco Andrè Zoro, ex calciatore si Salernitana e Messina, è intervenuto in diretta ai microfoni di 1 Football Club dove ha espresso il suo parere sul tema razzismo negli stadi. Ecco quanto dichiarato:

“Qualcosa, in Italia, è cambiato sotto l’aspetto del razzismo ma è presente tanta gente ignorante che non ha rispetto per il calcio. Io penso che questo sport sia un fattore d’unione e di convivenza, le persone non lo hanno capito e commettono stupidità. Cambiare regolamento? L’Italia è un grande paese a livello calcistico, ma non ha trovato soluzioni a questo fenomeno. Il governo e la Federcalcio non vogliono o non sono capaci di prendere provvedimenti giusti. Vanno cambiato le cose per i nostri figli, tante Nazioni lo hanno fatto e gli episodi di razzismo stanno diminuendo”.

