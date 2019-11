Cammaroto sul mercato del Napoli e sui rinnovi

Cammaroto: Ibrahimovic si allontana ed e’ un vero peccato, voleva e vorrebbe Napoli e il Napoli come priorità ma l’interesse del club azzurro si e’ raffreddato

Emanuele Cammaroto, nella sua rubrica curata su NapoliMagazine.com, parla delle ultime voci di mercato riferite a calciatori accostati al Napoli e dei rinnovi di qualche giocatore con il club azzurro.

Queste le parole del giornalista esperto di calciomercato:

SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO

Archiviata la pausa delle nazionali torna il campionato e per Carlo Ancelotti potrebbe già incombere l’ora dell’ultima campanella azzurra. Il Napoli meno convincente dell’ultimo decennio non puo’ sbagliare più nulla e se tra MIlan, Liverpool e Bologna dovessero arrivare altri passi falsi, dare uno scossone alla stagione per salvare il salvabile diventerebbe in casa Napoli un ragionamento inevitabile. La parola d’ordine e’ tornare a correre e vincere.

CAMMAROTO SULL’ORIZZONTE TRACCIATO DA DE LAURENTIIS

L’orizzonte e’ tracciato e De Laurentiis vuole, senza se e senza ma, il traguardo minimo del quarto posto che da’ il pass per la Champions. Questo Napoli soffre e ha mille problemi ma non si può discutere sul fatto che abbia tutti i mezzi per mettersi alle spalle tutte le altre a parte Juve e Inter. Poi a giugno e’ chiaro che inizierà un altro ciclo, con altri calciatori e un altro tecnico ma già a gennaio qualcosa sul mercato stavolta bisognerà fare.

IBRAHIMOVIC SI ALLONTANA DAL NAPOLI

Ibrahimovic si allontana ed e’ un vero peccato, voleva e vorrebbe Napoli e il Napoli come priorità ma l’interesse del club azzurro si e’ raffreddato. Raiola sin qui ha atteso invano segnali concreti dai partenopei che, a quanto pare, non arrivano. Il dopo Salisburgo ha innescato un caos calmo al quale non e’ stato ancora messo un punto. Sin qui il Napoli si e’ defilato e ha altre priorità. Eppure servirebbe come il pane la classe, il carisma e la cazzimma di Ibra a questo Napoli, tanto più perché lo stesso Edo De Laurentiis ha evidenziato che c’è necessità di “giocatori con le palle”. E’ un peccato enorme se Ibra dovesse andare altrove. Lo svedese chiede 2 mln subito e una base di partenza di 4-5 mln per la prossima stagione. Il Bologna gli offre 6 mln per 18 mesi, il Milan può arrivare a 8 mln, mentre il Napoli non sembra intenzionato ad arrivare a quelle cifre. Ha 38 anni ma Ibrahimovic fisicamente sta forse meglio del tanto celebrato Ronaldo. Rimango convinto che non abbia nulla meno di lui, semmai l’ho sempre ritenuto superiore. In Italia ha fatto cose straordinarie e una capacità di essere dominante che in due anni il portoghese non ha mai mostrato.

…ASPETTANDO IL TRITTICO CHE DECIDERA’ IL DESTINO DI ANCELOTTI ED ALCUNE VOCI DI MERCATO

Aspettando il trittico che deciderà il destino di Ancelotti rimane in stand by il mercato di gennaio, e al momento l’unica pista che rimane credibile oltre le solite smentite e’ quella di uno scambio Hysaj-Florenzi che converrebbe a tutti. L’albanese vuole andare via e la Roma lo tratta, il Napoli vuole un esterno che possa fare il terzino ma anche giocare più alto e sarebbe perfetto per sostituire Callejon, che già a gennaio potrebbe andare in Cina.

PER IL DOPO ANCELOTTI, VOCI DI MERCATO INDICANO SIMONE INZAGHI

Attenzione al dopo Ancelotti perché le voci su Simone Inzaghi per giugno sono vere e assolutamente credibili. Ad oggi e’ solo un’idea ma e’ un profilo che piace molto a De Laurentiis e sarebbe un nome buono per aprire un nuovo ciclo. L’attuale tecnico della Lazio a fine stagione saluterà la capitale, e’ un emergente molto motivato e ha carattere e stimoli giusti, sarebbe molto meglio lui per il Napoli che Gasperini o Spalletti, alternative inadatte e rischiose, che non convincono ne’ la società azzurra ne’ la piazza.

HAALAND COSTA TROPPO. E TORREIRA NON LO CEDE IN PRESTITO

Si fanno tanti nomi in questi giorni in orbita Napoli ma tra questi il forte centravanti Haaland costa ormai troppo, ha già un cartellino valutato dal Salisburgo 60 milioni ed e’ fuori dai radar del Napoli che stima molto il giocatore e lo ha seguito ma oggi cerca altri profili. Si parla anche di Torreira ma l’Arsenal non ha aperto sin qui all’ipotesi del prestito e almeno per adesso non e’ oggetto di una trattativa. Conclude Cammaroto.

