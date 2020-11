L’Equipe – Giuntoli punta Thauvin del Marsiglia in scadenza a giugno: sfida col Milan

Giuntoli punta Thauvin del Marsiglia

L’Equipe, riporta che Giuntoli d.s. del Napoli, starebbe puntando ad un prossimo obiettivo, l’attaccante del Marsiglia Florian Thauvin, campione del mondo con la Francia.

L’attaccante 27enne è in scadenza di contratto a giugno e non è ancora riuscito a trovare un accordo per il rinnovo con il Marsiglia, suscitando così l’interesse di molti club tra cui Napoli e Milan. Secondo il quotidiano transalpino, i due club italiani si sfideranno per assicurarsi le prestazioni del talento francese.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’AVVERSARIO – Il Napoli affronta il Rijeka nella terza del gruppo F di Europa League

Insigne, rinnovo vicino. Aumento d’ingaggio e ricchi bonus per il capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Biden: subito ritorno ad accordo Parigi