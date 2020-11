L’AVVERSARIO – Il Napoli affronta il Rijeka nella terza del gruppo F di Europa League

Il Napoli e il Rijeka si affronteranno domani sera, giovedì 5 novembre alle 18.55. Gli azzurri hanno bisogno di una vittoria per lasciarsi alle spalle l’opaca prestazione contro il Sassuolo che ha visto gli azzurri sconfitti per 2-0. Per gli azzurri quella di domenica scorsa è stata la seconda sconfitta stagionale, dopo la prima avvenuta nella prima giornata del gruppo F di Europa League contro l’Az. Gli azzurri ritrovano il loro capitano, Lorenzo Insigne infatti fa parte dei convocati per il match contro i croati, ma molto probabilmente partirà dalla panchina. In Europa League Il Napoli ha totalizzato tre punti, guadagnati con la vittoria della scorsa settimana sul Real Sociedad, in questa competizione gli azzurri hanno segnato e subito un gol.

Il Rijeka in campo

I croati si trovano ultimi nel gruppo F, la prima sconfitta è arrivata nel match in trasferta contro il Real Sociedad per 1-0, la seconda sconfitta è stata molto più netta, con una sconfitta per 4-1 arrivata per ,ano dell’Az Alkmaar, che ora comanda il girone con 6 punti. Il club è stato fortemente penalizzato dal violento impatto del Covid-19, che ha contagiato molti atleti. L’allenatore nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme, avvisando del numero molto limitato di calciatori disponibili, infatti non è da escludere l’impiego della formazione Under 19 se non si arrivasse a 12 componenti della Prima squadra.

Le probabili formazioni del match

RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: 13 giocatori

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna.

Squalificati: Osimhen

Indisponibili: nessuno

I precedenti

Non ci sono precedenti tra le due squadre, il match di domani sarà il primo in assoluto tra le compagini.

Ad arbitrare l’incontro sarà Mattias Gestranius, è la prima volta che il finlandese dirige una gara del Napoli.

