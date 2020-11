Nuovo DPCM dal 6 novembre, Conte spiega le misure in diretta

– Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Zona Gialla

– Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.

– Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

– Chiusura di musei e mostre.

– Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L’asporto e’ consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Autocertificazione

Non se ne sentiva la mancanza, ma è confermato il ritorno dell’autocertificazione Covid (scarica il Pdf). Sarà necessaria anche per i Comuni inseriti nelle zone gialle per chi vuole uscire dopo le 22, orario in cui da venerdì scatta il coprifuoco in tutta Italia.

Indice Rt

E’ uno dei 21 parametri, insieme ai carichi ospedalieri, su cui Cts e ministero della Salute hanno ‘costruito’ la mappa delle zone proposta a Conte. Ma cos’è esattamente? In soldoni può essere definito come un indice di contagio dell’epidemia, lo si ottiene con un calcolo basato sul valore di riproduzione del Coronavirus ed elaborato attraverso un complesso algoritmo riferito a un determinato periodo di tempo (in Italia si è sempre fatto riferimento ai dati settimanali). Il punto è che basta che l’Rt vada sopra 1, per determinare che il virus è in fase di crescita. Significa che ogni persona positiva potenzialmente ne infetta pù di una, quindi basta poco perché la curva pieghi verso l’alto e assuma una dimensione esponenziale. Un incubo per le autorità sanitarie di tutto il mondo. Nelle ultime ore l’Iss ha elaborato un nuovo monitoraggio per fissare i parametri delle Regioni. “

