Ivan Zazzaroni: “Il Napoli aveva bisogno di Ibrahimovic, ti cambia l’inerzia delle partite”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso del programma “Radio Punto Nuovo Show”, per analizzare il momento del Napoli in vista della gara di Europa League in Croazia. Ecco quanto detto dal giornalista:

“Contro il Sassuolo, il Napoli ha creato tanto ma ha sbagliato troppo e poi, alla fine, ti arriva la punizione divina. Gli azzurri muovono bene il pallone e arrivano al tiro con una certa facilità ma quasi sempre risulta essere sbagliato o sporco. Mertens non mi piace trequartista; il belga deve stare più vicino alla porta. Osimhen sembra un’eccellente contropiedista ma non ha un grande feeling con il gol. Spero di sbagliarmi. Pregavo perchè arrivasse Ibrahimovic al Napoli; è quel giocatore che ti può cambiare l’inerzia della partita”.

