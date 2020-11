Calciomercato Napoli – Roma, Fiorentina o Premier: Milik vuole andar via già a gennaio

Calciomercato Napoli – Milik deve solo scegliere la prossima destinazione tra Premier, Roma o Fiorentina

Calciomercato Napoli – Arkadiusz Milik, dopo un’estate molto romentata, ha deciso di restare comunque a Napoli e attendere la scadenza del suo contratto, a Giugno 2021, per liberarsi a zero.

Secondo quanto riportato dal portale Goal.com, l’attaccante polacco ha dato via libera per una partenza già a gennaio. Il giocatore sarebbe nel mirino di alcuni club di Premier League e di Fiorentina e Roma, con il club giallorosso che resta quello più accreditato per aggiudicarsi il cartellino del polacco.

