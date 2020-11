Maradona – Intervento perfettamente riuscito a Buenos Aires

Intervento Maradona – L’amico di sempre Stefano Ceci è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per aggiornare sulle condizioni di Diego Maradona.

Ceci racconta che “l’intervento a Maradona è perfettamente riuscito. Ora è in fase di osservazione ma ci tengo a mettere tranquillità nei pensieri dei tifosi che lo hanno sostenuto, ci ha giocato uno scherzo. Gli ultimi mesi sono stati pesanti per lui a causa della pandemia, ha visto poco le figlie ed è stato molto solo. Si è sentito come un leone in gabbia lontano dagli affetti e dal campo di calcio.”

