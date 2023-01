Il Mattino – Procura sul caso Osimhen: chiesti altri sei mesi di lavoro, caso diverso dalla Juve.

Secondo le testimonianze del quotidiano, la procura avrebbe chiesto altri sei mesi di lavoro, per quanto riguarda il caso di Victor Osimhen. Inoltre, fa sapere che è stato notificato di recente, a tutti i protagonisti di questa vicenda, un avviso si proroga delle indagini per cercare di capirci meglio in merito a tutti gli aspetti del contratto legati a Victor, ma anche gli altri ex giocatori azzurri.